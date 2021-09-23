Eskişehir'de bahçesine öylesine dikti 'olmaz' dediler ama oldu şimdi ticaretine hazırlanıyor

“Tesadüf olarak çıktı ve Antep fıstığı oldu”

Komşusunun yemesi için verdiği kavrulmamış Antep fıstıklarını toprağa diken Üzeyir Güven, filizlendiğinde şaşırdığını dile getirdi. İlk senelerde Antep fıstığı ağacından verim alamadığını ve aşılama sayesinde fıstıkların çıktığını anlatan Güven, “Ben daha önce burada beyaz zambak yetiştiriyordum. Beyaz zambakları ekerken Şanlıurfa’dan komşumuz emekli Mehmet bey gelirken bana bir tas kavrulmamış taze Antep fıstığı getirmiş. Ben de çatlak olanları yedim. Çatlamamış olanları toprağa diktim. Tesadüf olarak çıktı ve Antep fıstığı oldu. Ondan sonra 5 sene geçti ve baktım Antep fıstığı fazla vermiyor. Şanlıurfa’dan bir öğretmen düğüne gelmişti buraya. Bana dedi ki “bunları aşı yapmadan olmaz”. Babasına telefon etti ve Şanlıurfa’dan çelik getirdi. Getirdiği çelikleri 3 sene önce aşı yaptık. Öğretmenin babası bana “3 sene sonra fıstık verir” dedi. Ama benimkiler daha ilk senesinde çıkmaya başladı. Bu sene 3’üncü senesi. Antep fıstığı bir sene çok çıkıyormuş diğer sene daha az. Bu senede az çıkan dönemdeymiş ama ona rağmen yine de Antep fıstığı var” diye konuştu.