Eskişehir'de bahçesine öylesine dikti 'olmaz' dediler ama oldu şimdi ticaretine hazırlanıyor
Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Üzeyir Güven, kentte yetişmez denilen Antep fıstığını evinin bahçesinde üreterek bir ilke imza attı.
Eskişehir merkeze 51 kilometre uzaklıkta bulunan Mahmudiye ilçesinde emeklilik yıllarını yaşayan Üzeyir Güven, bir ilke imza attı. Komşusunun yemesi için Şanlıurfa’dan kavrulmamış taze Antep fıstığı getirmesinin ardından Güven, kabuklarından çatlamamış olanları toprağa dikti. Bir süre sonra topraktan filizlendiğini gören Güven, Antep fıstığını yetiştirmeye karar verdi.
Aradan 5 sene geçtikten sonra ağaçtan Antep fıtığı alamayan Güven, bir tanıdığı vasıtasıyla Şanlıurfa’dan getirilen çelikle aşılama yaptı. İlk senesinde ağaçlardan Antep fıstığı alan Güven, evinin bahçesindeki 4 ağaçtan yaklaşık 50 kilogram ürün alıyor. Üzeyir Güven, şimdilerde ise evinin bahçesine Antep fıstığı ağaçlarıyla doldurup, ticaretini yapmaya hazırlanıyor.
“Tesadüf olarak çıktı ve Antep fıstığı oldu”
Komşusunun yemesi için verdiği kavrulmamış Antep fıstıklarını toprağa diken Üzeyir Güven, filizlendiğinde şaşırdığını dile getirdi. İlk senelerde Antep fıstığı ağacından verim alamadığını ve aşılama sayesinde fıstıkların çıktığını anlatan Güven, “Ben daha önce burada beyaz zambak yetiştiriyordum. Beyaz zambakları ekerken Şanlıurfa’dan komşumuz emekli Mehmet bey gelirken bana bir tas kavrulmamış taze Antep fıstığı getirmiş. Ben de çatlak olanları yedim. Çatlamamış olanları toprağa diktim. Tesadüf olarak çıktı ve Antep fıstığı oldu. Ondan sonra 5 sene geçti ve baktım Antep fıstığı fazla vermiyor. Şanlıurfa’dan bir öğretmen düğüne gelmişti buraya. Bana dedi ki “bunları aşı yapmadan olmaz”. Babasına telefon etti ve Şanlıurfa’dan çelik getirdi. Getirdiği çelikleri 3 sene önce aşı yaptık. Öğretmenin babası bana “3 sene sonra fıstık verir” dedi. Ama benimkiler daha ilk senesinde çıkmaya başladı. Bu sene 3’üncü senesi. Antep fıstığı bir sene çok çıkıyormuş diğer sene daha az. Bu senede az çıkan dönemdeymiş ama ona rağmen yine de Antep fıstığı var” diye konuştu.
“Olmaz dendi ama tesadüf olarak oldu”
Mahmudiye’nin iklim şartları Antep fıstığı yetiştirmeye elverişli olmamasına rağmen fıstık ağacının soğuktan veya sıcaktan etkilenmediğini belirten Üzeyir Güven, ağaçları çoğaltacağını söyledi. Antep fıstığının verimi iyi olması konusunda uyarılarda bulunan Güven, şunları söyledi: