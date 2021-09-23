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İstanbul Üniversitesi, Sezai Karakoç'a Fahri Doktora unvanı verecek

İstanbul Üniversitesi, Sezai Karakoç'a Fahri Doktora unvanı verecek

İstanbul Üniversitesi, şair ve mütefekkir Sezai Karakoç'a Fahri Doktora unvanı verecek.

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İstanbul Üniversitesi, şair ve mütefekkir Sezai Karakoç'a Fahri Doktora verecek. 24 Eylül Cuma günü düzenlenecek "Sezai Karakoç'a Saygı" programı düzenlenecek. 

Programda, "Diriliş Eri Sezai Karakoç" kısa filmi gösterilecek. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak yapacak. 

Programın moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi üstlenecek. Ardından yapılacak konuşmaların başlıkları şöyle: 

Diriliş Düzeninde Ekonomiye Bakış - Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Nazif Gündoğan 

Sezai Karakoç, Diriliş ve Medeniyet - Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay

Şair ve Fikir Adamı Yönüyle Sezai Karakoç - İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk 

Sezai Karakoç ve İslam Klasikleri - İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Murat Özel 

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