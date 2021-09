Taliban yetkilisiyle konuşan Nagehan Alçı Atatürk'ü sordu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Kabil'deyken görüştüğü bir Taliban yöneticisinin kendisine "Atatürk mevzusunda fazla bir bilgim yok ama inşallah gelecekte onun hakkında da okuyup öğreneceğim" dediğini aktardı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil'e giden Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bölgeden izlenimlerini aktarmaya devam ediyor.

Dün akşam İstanbul'a döndüğünü söyleyen Alçı, bugünkü yazısında Kabil'deyken eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdürreşid Dostum’un malikanesinde Taliban’ın Kabil, Kapisa, Pençşir ve Pervan bölgelerinin askeri komutanı Kari Selahaddin el-Eyyubi ile yaptığı röportajı yayınladı.

"General Dostum’un gösterişli malikanesinin dev akvaryumlarla kaplı salonu baştan aşağı eli silahlı Taliban mensupları ile doluydu. Kimi koltuklara uzanmış, kimi oturuyor, kimi ayakta" diyen Alçı'nın, Taliban yetkilisiyle yaptığı röportaj şu şekilde:

'Biz öncelikle Türk olduğumuz için, Ne Mutlu Türküm diyene diyorum'



Türkiye’ye ne söylemek istersiniz? Türkiye-Afganistan ilişkilerini nasıl görüyorsunuz?

Biz öncelikle Türk olduğumuz için, Ne Mutlu Türküm diyene diyorum. Türkiye’nin Afganistan’ın yanında olmasını istiyoruz. Afganistan halkı çok eziyet çekti, çok şehit verdi, yıprandı. Her mezarlıkta şehit her evde yetim çocuk var. Ekonomik sıkıntımız da çok. Her yerde bombalı saldırılar yaptılar. Tek umudumuz Türkiye’nin Afganistan’ın yanında olması. Özellikle Türklerin yaşadığı kuzey bölgelerine önem vermesini istiyoruz. İki ülke arasını bozmak isteyenler var. Onların sözleri dikkate alınmamalı. Türkiye’den Afganistan’a dostluk bekliyoruz. Diplomasi olarak yakın olmasını, Emareti İslami’yi desteklemesini istiyoruz. Biz Türkiye’yi kanımızdan, canımızdan görüyoruz.

Biraz önce zikrettiğiniz "Ne mutlu Türk’üm diyene" modern ve laik Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüdür. Nasıl bakıyorsunuz Atatürk’e?

Atatürk mevzusunda fazla bir bilgim yok ama inşallah gelecekte onun hakkında da okuyup öğreneceğim. Emareti İslami içinde Türklerin sayısı hiç az değil. Yaklaşık 31 ila 33 bin Türk asker var.

El Eyyubi'nin kameralar kapandıktan sonra kendisiyle bir anısını paylaştığını aktaran Alçı ayrıca şunları yazdı:

Kameralar yoktu ama çok çarpıcı bir anıyı gecenin sonuna doğru bizimle paylaştı. Bagram cezaevinde toplam 8 yıl kalmış. Hem Karzai hem de Eşref Gani döneminde. Bir kez kaçmayı başarmış sonra yine tutuklanmış ve türlü işkencelerden geçirilmiş.

“Bir gece ellerim zincirli bir şekilde hücremde otururken beni alıp kafama çuval geçirip dışarı çıkardılar. Gözümü açtıklarında tam şimdi benim oturduğum koltuğun karşısında yere diz çökmüştüm. Karşımda General Dostum vardı. Beni hapishaneden çıkartıp, zincire vurulmuş halde malikanesine getirtmiş. Sen bir Özbek’sin. Talibanla işin yok, ‘Şimdi vazgeçiyorum de gel bizim yanımızda ol, zincirini hemen çözeyim serbest kal’ dedi. Bu benim için çok büyük bir aşağılamaydı. Tabii ki reddettim. Zincirle de olsa mücadelemi sürdürürüm dedim. Beni tekrar hapishaneye götürdüler” dedi.