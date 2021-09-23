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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple'ın tüm itirazlarına rağmen geliyor! AB ortak şarj aleti için yasa çıkarıyor!

Apple'ın tüm itirazlarına rağmen geliyor! AB ortak şarj aleti için yasa çıkarıyor!

Avrupa Komisyonu, cep telefonları, tabletler ve kulaklıklar için ortak bir şarj cihazı oluşturulması için bir öneri sunacak. Yasalaşması halinde, Apple'ın rakiplerinden daha fazla etkileneceği belirtiliyor.

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Avrupa Birliği temsilcileri, çevre için daha iyi ve kullanıcılar için daha uygun olacağı iddiasıyla on yıldan fazla bir süredir ortak şarj aleti üretilmesi için önerilerde bulunuyordu.

Konuyla ilgili Reuters'a açıklamalarda bulunan bir yetkili ise, komisyonun şarj aletlerinin 'cihaz satışlarından ayrılmasını ve her model için uyumlu olacak yeni bir şarj portu önereceğini' söyledi.

Apple ise, bağlayıcıları tek bir türe uymaya zorlayacak kuralların yenilikleri etkileyerek bir elektronik atık yığını yaratabileceğini ve tüketicileri rahatsız edebileceğini söyledi.

Rakip Android tabanlı cihazlar, USB-C konektörleri kullanılarak şarj edilirken, iPhone cihazlar ise Lightning kablosuyla şarj oluyor.

2019 Komisyonu araştırmasına göre, 2018'de cep telefonlarıyla satılan şarj cihazlarının yarısında USB mikro-B konektörü, yüzde 29'unda USB-C konektörü ve yüzde 21'inde Lightning konektörü bulunuyor.

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