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Denizli'de feci olay! Doktora çalıştığı hastane önünde saldırdılar

Denizli'de feci olay! Doktora çalıştığı hastane önünde saldırdılar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı hastanenin önünde kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayan doktor Göktürk Kaçar (47), bacağından yaralandı. Kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor.

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Denizli'de sabah saatlerinde Kardiyoloji doktoru Göktürk Kaçar, görev yaptığı özel hastanenin önünde, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı.

Önce tekme ve yumruk ardından bıçak...

Kaçar'ı tekme ve yumruklarla darbeden saldırgan, daha sonra bacağından bıçakla yaralayıp, kaçtı. Doktor Kaçar, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Kaçar'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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