Damak yarası neden olur nasıl geçer bu yöntemleri deneyin

Grip, öksürük gibi bazı enfeksiyon hastalıklarından sonra ortaya çıktığı görülen damak yarası rahatsızlığının nedenleri ve belirtileri nelerdir? Tedavisi için ne yapılması gerekir? İşte cevabı...

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Ciddi bir rahatsızlık olmamasına rağmen insanların olumsuz etkilendiği ve ağızda ağrılara neden olan damak yarası genellikle ateşli hastalıklar sonrası ortaya çıktığı görülür. Kana yerleşen enfeksiyonlar bu bölgelerde şişli ve iltihaplı küçük kistlere ya da yaralara neden olur. Beyaz lekelere ortası delinmiş gibi duran bu yaralar ağız hareketlerinin yavaşlamasına sebebiyet verir. Bu yaralara zamanında müdahale etmekte fayda var. Çünkü ağız içi sağlığı riske atar.

Damak yarasının belirtileri nelerdir?

- Ağız içi şiddetli sancı

- Damakta şişlik

- Yüksek ateşlenme

- Soğuk ve sıcak içeceklere karşı damağın ağrıması

- Damağı rahat açamamak gibi belirtiler damak yarasına işarettir.



Doğal tedavi yöntemi var mıdır?

- Aloe vera, içerdiği güçlü antioksidan sayesinde enfeksiyonlu virüsleri kısa sürede yok etmeye yardımcı olur.

(Aloe vera bitkisinin içindeki jeli çıkartarak bir bardak ılık suyun içerisine ekleyin. Bu karışımı her gün gargara yöntemi olarak kullanın.)

- Sumak içerdiği çözücü maddeler sayesinde aft ve damak yaralarına oldukça iyi gelir.

(Ilık bir bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı toz sumak ekleyin, bu karışımla da her gün gargara yapın.)

- Tuz ve limonlu su da bu yaralara iyi gelen doğal yöntemlerden biridir. Ya da yarım çay bardağı limon ve yarım çay bardağı sirkeyi de karıştırarak elde ettiğiniz karışımla gargara yapabilirsiniz.