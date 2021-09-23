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Rekor bekleniyor! Frida Kahlo tablosunun fiyatını duyan inanamadı

Rekor bekleniyor! Frida Kahlo tablosunun fiyatını duyan inanamadı

İNGİLTERE merkezli Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Frida Kahlo'nun kocası Diego Rivera'nın da yer aldığı bir otoportresinin New York'ta düzenlenen müzayede 30 milyon dolardan fazlaya satılmasının beklendiği aktarıldı.

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Sotheby's Müzayede Evi, Frida Kahlo'nun otoportresinin rekor fiyata alıcı bulmasının beklendiğini açıkladı. Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, Frida Kahlo'nun kocası Diego Rivera'nın da yer aldığı bir otoportresinin New York'ta düzenlenen müzayede 30 milyon dolardan fazlaya satılmasının beklendiği aktarıldı.

1949'da yapılan "Diego y yo" (Diego ve ben) isimli otoportrenin, Kahlo’nun 2016’da satışa sunulan “Ormanda İki Çıplak” adlı eserinin 8 milyon dolarlık müzayede rekorunu kıracağı ifade edilen açıklamada, sanat eserinin kasım ayında yapılacak olan müzayedenin yıldızı olacağı belirtildi. "Diego y yo" en son 1990'da Sotheby's'de 1,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Koyu renk gözlerinin üzerinde resmedilmiş
Tabloda, Rivera'nın yüzü Frida'nın alnında, kendine özgü kaşlarının ve birkaç damla gözyaşının döküldüğü koyu renk gözlerinin üzerinde resmedilmiş. Sotheby's'in kasım ayında New York'ta düzenleyeceği müzayeden önce ise tablo, 22-25 Ekim tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra'da sergilenecek.

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