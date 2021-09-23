Avrasya’nın Veri Merkezi sektörü İstanbul’da yapılacak DCF Data Center Expo’da buluşacak!

Avrasya bölgesinde sadece İstanbul’da düzenlenen DCF Veri Merkezi Fuarı, veri merkezleri alanında ilgili tüm tarafları bir araya getirmeyi hedefliyor. 28 – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuar, Cloud, Cyber Security, IoT, Big Data, DevOps, Blockchain ve Software gibi tüm yenilikçi sektörler için stratejik ve hayati bir önem taşıyor.

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Bilgi, eğlence, iletişim, finansal hizmetler, kamu yönetimi, enerji transferi, güvenlik gibi güncel hayatı tamamlayan her şey bugün dijital ortamda toplanıyor. Milyarlarca bilgi ve verinin saklanması, transferi ve işlenmesi tüm sektörler için büyük önem taşıyor.. . Bilgi ve verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması çok sayıda bilgisayar ve ağ donanımlarının bir araya geldiği fiziksel veri merkezleri ile mümkün oluyor. Dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren irili ufaklı merkez sayısının 10 milyona yaklaştığı ve bu merkezlerin 2 milyar metrekareye yakın fiziki bir alanı kapladığı tahmin ediliyor. Türkiye bu sektörün neresinde ve bu alanda neler yapılıyor?

Türkiye son yıllarda veri merkezi sektöründe dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline geldi. Avrasya Bölgesi ile birlikte Türkiye, mevcut veri trafiğinin yüzde 95’ini dışarıdan sağlıyor. Yeni yatırımlar açısından büyük bir potansiyel olarak görülen Avrasya’da sektörün tüm taraflarını bir araya getirmeyi hedefleyen veri merkezi fuarı DCF Data Center Expo İstanbul’da düzenlenecek.

28-30 Ekim 2021 tarihleri arasında, üç gün boyunca, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek DCF Data Center Expo, tüm Ortadoğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez Ülkeleri ve Kuzey Afrika’dan 30 ülkenin bilişim teknolojileri profesyonellerini, girişimci firmaları ve uzman konuşmacıları bir araya getirecek.

DCF Data Center Expo Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, Türkiye'de mevcut veri merkezi beyaz alanının 100.000 metrekare civarında olduğunu, kamu ve özel yatırımlarla birlikte 5 yıl içerinde 400.000 metrekareye ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi. Pandemi öncesinde veri merkezlerinde Ankara’da doluluk oranının yüzde 85, İstanbul’da yüzde 80 olduğunu belirten Burkay, pandemiden sonra veri merkezlerinin stratejik öneminin daha da anlaşıldığını ve bu oranların arttığını ve kullanım miktarları açısından ilk sırada şirket sistem odalarının ve kamu kuruluşlarının olduğunu, ardından veri işletmecileri ve bankaların geldiğini dile getirdi.

5 Mayıs 2021’de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin de bir rapor yayınlayarak Türkiye’nin bölgede veri merkezi üssü olması ve veri merkezi sektörünün güçlendirilmesi adına atılması gereken adımlarını belirlemesinin sektör için çok önemli olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin de konunun üzerinde raporlar yayınlayıp teşvik açıklayacaklarını belirtmesi, sektörümüz açısından çok önemlidir. Kamu ve özel sektör işbirliği ve dayanışması sayesinde Avrasya bölgesindeki sektörel yapılanmada aktif rol oynayabilir ve deneyimlerimizi hizmet ve ürün ihracatına çevirebiliriz. Düzenlediğimiz fuar ile veri merkezleri konusunda bölgemizde ilgili tüm tarafları bir araya getirmeyi ve yeni yatırımların oluşmasına aracılık etmeyi ümit ediyoruz.” dedi.

DCF Data Center Expo’yu kimler ziyaret edecek?

DCF Data Center Expo; Kamu Kuruluşları, Endüstriyel Üreticiler (Otomotiv, Beyaz Eşya, Ambalaj gibi), Banka ve Finans, Call Center, Telekomünikasyon Kurumları, Sigorta, Data Center İşletmecileri, Sağlık Kurumları, Tekstil, İnşaat, Ulaştırma (Hava Yolları, Deniz Yolları gibi), Enerji, Turizm, Kimya, Gıda, Basın Yayın sektörlerinin bilişim yöneticilerine hitap ediyor.