Gribin en etkili ilacı nedir eğer 2 haftadan uzun sürüyorsa bunu yapın

Hava değişimlerinin etkisi ile grip ve soğuk algınlığına yakalananların sayısı arttı. Grip deyip geçmeyin devam eden soğuk algınlığı çok tehlikeli olabilir. Doktor açıklamasına göre 2 haftadan uzun sürüyorsa ve ateş 39 derecenin üstüne çıkıyorsa acilen hastaneye gitmek gerekiyor.

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Grip ve soğuk algınlığı konusunda Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy'dan uyarılar geldi. Grip için sihirli bir ilaç olmadığının altını çizen Doktor Ulusoy,en etkili ilacın meyve ve sebze olduğunu belirti. Gripten korunmak gerektiğini belirten Ulusoy, “Bu yöntemlerin arasında, sık el yıkama alışkanlığının edinilmesi, farklı renkteki meyve ve sebzelerin düzenli tüketilmesi ve bu hastalığa yakalanmış kişilerden uzak durulması korunmanın temeli. Meyve ve sebzeleri bol tüketmek en etkili grip ilacı” dedi.

İki haftadan uzun sürüyorsa ve ateş 39 derece üstüyse...

Gribal enfeksiyonlar iki haftadan uzun sürüyorsa uzman hekime gidilmesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları söyledi:

-“Gribal enfeksiyonlar, genellikle hafif atlatılıp kendiliğinden geçer. Ancak risk gruplarının daha dikkatli olması gerekir. Küçük bebekler, yaşlılar ve çeşitli bağışıklık sisteminde zafiyet yaratan hastalıklar başlıca risk gruplarını oluşturuyor. Dünya genelinde, özellikle 2 yaş altındaki bebekler ve 65 yaş üstündeki yetişkinler gribal enfeksiyonlar nedeniyle hayatlarını kaybedebiliyor. Eğer gribal şikayetler, 2 haftadan uzun zaman sürüyorsa, 39 dereceye ulaşan ateş yükselmeleri varsa, baş ağrısı, solunum sıkıntısı, balgamlı öksürük ve göğüs ağrısı gibi şikayetler mevcutsa, uzman bir hekime gidilmelidir. Gribal enfeksiyonlar üst solunum yolundan, alt solunum yolu enfeksiyonlarına (zatürre, bronşit) yayılmaya başlamışsa, uygun tedavinin başlanması zorunludur”.

Ocak ayında daha da dikkatli olun

-“Grip salgını, genelde Ocak ayında zirve yapıyor, fakat bu durum tüm sonbahar ve kış aylarında görülebiliyor. Çocuklarımızı, okul dönemlerindeki bulaşıcı hastalıklardan korumak için öncelikle eksik aşıları varsa tamamlamalıyız.'

Grip belirtileri ve bulaşığı olduğu dönem

-“Grip, kısa sürede ortaya çıkan ateş, adale ve eklemlerde ağrılar, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, titreme, baş ağrısı, kuru öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. İlk 24-72 saat arasında bulaşıcı hale gelirken, istirahat ile 7-10 gün içinde geçiyor. Öksürük ve hapşırıkla etrafa saçılan damlacık dediğimiz havada uçuşan mikro salgıların, hava yoluyla yayılması ve hasta kişilerle direkt temas edilmesi de bulaşmayı hızlandırıyor.

Grip aşısı etkili mi?

-“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından risk grubu olarak tanımlananlara grip aşısı önerilse de, sürekli kendini yenileyen farklı virüslerin olması, aşının etkinliğini sınırlıyor. Grip aşının yan etkileri ve aşılama sonrası oluşacak gribal şikayetler de dikkate alındığında, konunun uzmanı olan otoriteler arasında, aşı kullanımının etkinliği konusunda henüz bir fikir birliği oluşmuş değil. Fakat genel olarak risk gruplarının aşılanması, bunun dışındaki kişilerin üstteki korunma önerilerine uyulması öneriliyor”.

Grip ve benzeri hastalıklara karşı etkili 8 yöntem

1-Bulaşıcı hastalıklardan korumak için eksik aşılar varsa tamamlanmalıdır.

2-Okul dönemi boyunca, sınıfların, odaların, kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerekir.

3-Bağışıklık sisteminin sağlam olmasında, her türlü vitaminleri içeren meyve ve sebzelerin yanında, minerallerin dengeli tüketilmesi gereklidir. Bağışıklık sistemi, sadece C vitamini- ekinezya gibi doğal ürünlere bağlı olmayıp, bütün vitaminlerin ve güneş ışığının da uygun dozda alınmasıyla güçlenecektir. Bu bağlamda sadece portakal suyu içip, bol sarmısak yemekle hastalıktan korunma olmayacağı aşikardır.

4-Ellerin, gün içerisinde sık sık antiseptik solüsyonlar veya sabunlu suyla yıkanması gerekir.

5-Hastalar ile temastan ve ortak eşya kullanımından kaçınmak kesinlikle şarttır. Hasta olduğu bilinen kişilere, bir metreden fazla yaklaşılmamalıdır. Hasta ile ilgilenmek durumunda olan kişilerin ise, ağız ve burnunu kapatacak bir maske kullanmaları önerilir.

6-Hasta kişiler hapşırırken, ağızlarını kapatacak şekilde kağıt peçete kullanmalıdır. Kullanılan peçetelerin de uygun şekilde toplanarak, poşetlenip ağzı kapatarak çöpe atılması gereklidir.

7-Mevsimlerin özelliklerine uygun giyinmek lazımdır. Grip etkeni olan influenza virüsü, tüm hava koşullarında yaşar. Virüsün aşırı soğuklarda yayılma hızı biraz azalsa da, vücuda girdiğinde vücut ısısı ile aktive olarak hızlı biçimde çoğalır.

8-Kaloriferler havayı kurutarak, bağışıklık sistemine zarar verebilir. Bu nedenle, odaların nemlendirilmesi önemlidir.Bu amaçla nemlendirici cihazlar kullanmak veya en azından kaloriferin üzerinde su bulundurmak oldukça faydalı olacaktır.