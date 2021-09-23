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Diyarbakır'da sağlık çalışanı covid-19'dan öldü! Ölmeden önce son sözü...

Diyarbakır'da sağlık çalışanı covid-19'dan öldü! Ölmeden önce son sözü...

DİYARBAKIR'da filyasyon ve aşılama ekiplerinde görev alırken koronavirüse yakalanan anestezi teknikeri Necmettin Dündar (32), yaşam mücadelesini kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, Dündar'ın yoğun bakımdaki meslektaşlarına, "Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım" dediği belirtildi.

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Diyarbakır Dağkapı Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Necmettin Dündar, yaklaşık 1,5 yıldır filyasyon ve aşılama ekiplerinde görevlendirildi. Saha çalışmasının ardından eve dönen Dündar'da koronavirüs belirtileri olması üzerine hastanede test yaptırdı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Dündar, tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Dündar, Dağkapı Hastanesi'nden, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Burada tedavi gören Dündar, entübe edildiği 21 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Dündar, entübe edilmeden önceki gün meslektaşlarınca ziyaret edildi. Ancak, Dündar'ın durumunun ağırlaşması üzerine arkadaşlarıyla son kez konuştuğu ortaya çıktı. Dündar'ın sağlık çalışanı arkadaşlarına, 'Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' dediği belirtildi. Meslektaşlarının Dündar'ın bu sözlerini sosyal medyada paylaşması üzerine kısa sürede çok sayıda etkileşim alındı. Yaşamını yitiren Dündar'ın cenazesi, yakınları tarafından Dicle ilçesinde defnedildi.

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