Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar fırladı! 8.80'i aşan dolarda son durum

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrası döviz kurları yükselişe geçti. Dolar bir anda 8.80 seviyesini geride bıraktı...

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Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrası döviz kurları yükselişe geçti. Dolar tarihi zirvesini yaptı. Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirilerek, yüzde 18 olarak güncellendi. Faiz kararının ardından dolar yükselişe geçerek 8,80'i aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Günlerdir Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını fiyatlayan dolar kuru 8.35 TL seviyelerinden yavaş yavaş yükselerek karar öncesi 8.65 TL’ye kadar çıktı. Dolar alınan 100 baz puanlık faiz indiriminin hemen sonrasında ise sert bir yükseliş daha gerçekleştirerek 8.8017 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Daha sonra 8.76 seviyelerine geri çekildi. Kur daha önce en yüksek 8,8008 TL’ye kadar çıkmıştı.

Euro ise karar öncesi 10.15 seviyelerinde seyrederken karar sonrası 10.30 seviyelerine kadar sıçradı.