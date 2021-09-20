Masterchef Araz kimdir Araz Aknam kaç yaşında evli mi?

Masterchef 2021 ana kadrosuna yedeklerden giren son isim ilk bölümden beri iddiası ile konuşulan yarışmacı Araz Aknam oldu. Ana kadroya giren Araz Aknam kimdir, aslen nereli kaç yaşında soruları merak edildi. İran Azerisi olan Araz Aknam çiçeği burnunda evli, eşi ise Ecem Aknam'dır.

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TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Masterchef 2021'in ana kadrosuna giren son isim Araz Aknam oldu. Yarışmaya yedeklerden giren Araz Aknam 30 yaşında ve aslen İranlı. İraz Azerisi olan Masterchef Araz Akman Ecem Aknam ile evli. Yurt dışında bir çok yerde çalışan Araz küçük yaşya mutfağa gönül vermiş yarışmacılardan.

Masterchef Araz kimdir: MasterChef Türkiye 2021'nin ana kadrosuna katılmayı başaran sayılı isimden biri olan Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisi. Yaşamının bir kısmını İran'da ve Los Angeles'ta geçiren iddialı yarışmacı, MasterChef'e İstanbul'dan katılıyor.

Masterchef Araz Akman Ecem Aknam ile evli.

Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan Araz Aknam, aynı zamanda Amerikan futbolu oynuyor. Yarışmaya katıldığında nişanlı olan Aknam, kısa bir süre önce nikah masasına oturdu.

Araz ne demek: Araz sözlükte, "sonradan ve tesadüfen ortaya çıkan, ansızın baş gösteren, varlığı devamlı ve zorunlu olmayan durum; hastalık, felâket" gibi anlamlara gelir.