Adıyaman'da ceketini alıp köye döndü bu işe başladı! Yüksek gelir elde ediyor
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir süre veteriner hekimlik yaptıktan sonra mesleğini bırakarak memleketi Adıyaman'a dönen Rabia Suna yeni işiyle yüksek gelir elde ediyor.
Şehir hayatından sıkılan ve 20 yıl önce Besni'nin Konuklu köyüne yerleşen Numan Sunar, ailesine ait 800 dönümlük taş, kaya ve engebeli araziyi iş makineleriyle temizleterek tarıma elverişli hale getirdi.
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Sunar ve eşi arazinin yaklaşık 400 dönümlük kısmına badem ağacı dikti.
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Sunar yılda 100 ton badem üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Sunar, 1986 yılında Besni'den Kocaeli'nin Gölcük ilçesine taşındıklarını söyledi.
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