Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürme kararı için ne dedi?

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomistlerin tahminlerinin aksine politika faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. Ekonomistlerin tepkisi ne oldu?

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Merkez Bankası, piyasaları yanılttı ve 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 baz puan indirildi. Merkez Bankası kararıyla faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e indi. Ekonomistler verilen karar için ne dedi?

Euronews'te yer alan habere göre Eski Merkez Bankası başkanlarından Durmuş Yılmaz, faiz indirimi kararını eleştirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soframızdaki 5 zeytinden iki tanesi daha çalındı" dedi. Durmuş Yılmaz şunları söyledi:

"TCMB süpriz yaparak politika faizini %19.0 dan %18 düşürdü. Bu kararla soframızdaki 5 zeytinden iki tanesi daha çalındı. Sabırsızlık yine baskın çıktı. Her zaman olduğu gibi yine başa döndük. Daha yüksek faize ve yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım."

Türkiye'yi yakından takip eden İngiliz ekonomist Timothy Ash ise, Merkez Bankası'nın kararını 'delilik' olarak nitelendirdi:

"İnanılmaz. Merkez Bankası, artan enflasyona rağmen faiz oranlarını düşürdü. Erdoğan ne istiyorsa onu alıyor. Lira şimdi çok daha kırılgan. Bu tam anlamıyla bir delilik. Şimdi 128 milyar dolarlık skandalın 200 milyara çıkıp çıkmayacağını merak ediyorum."

Prof. Dr. Yalçın Karatepe ise, Twitter hesabından, karar sonrası yaptığı açıklamada dövize işaret etti.

Ekonomist Mustafa Sönmez ise, faizlerin indirilmesi için hiçbir makul gerekçenin bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"Saray talimatı kararı belirledi. Faizi 1 puan da olsa indirecek hiçbir makul gerekçe yok. Sırf, tek adamın dediği boş çıkmadın diye faiz indirdiler. Kredi faizlerine bir etkisi olmaz, dolar fırladı. Bununla uğraşsınlar bakalım."