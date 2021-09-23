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Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü lig başlangıcı

Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü lig başlangıcı

Süper Lig'de konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a yenilerek puan kaybetmeye devam eden Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonunun en kötü performansını sergiledi.

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Süper Lig'de sezona GZT Giresunspor (2-0) ve Atakaş Hatayspor (2-1) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kaldı.

Galatasaray son iki maçında ise Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.

Ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 8 puan toplayan Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

Terim yönetimindeki en az puan
Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 6 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 6. haftayı geride bıraktı.

Galatasaray, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı ise 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazandı.

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