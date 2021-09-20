Emine Erdoğan'ın kitabı konusu ne Afrika Seyahatlerim kitabı kaç para?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Afrika Seyahatlerim' adlı kitabın konusu ve piyasaya çıkış tarihi merak ediliyor. Peki Afrika Seyahatlerim konusu nedir, ücreti ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?

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Emine Erdoğan'ın merakla beklenen kitabı Afrika Seyahatlerim'' isimli kitabı okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı okuyucuyla buluştu. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı ''Afrika Seyahatlerim'' isimli kitabı okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki Afrika Seyahatlerim konusu nedir, ücreti ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?

Okuyucular, Emine Erdoğan'ın kitabının konusunu, piyasaya çıkış tarihini ve ücretini merak ediyor.

Peki, Emine Erdoğan'ın kitabı Afrika Seyahatlerim konusu nedir? Afrika Seyahatlerim kitabı ne zaman satışa çıkacak, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Kitabı ne zaman satışa çıkacak: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı kitabı, ekim ayı başında Türkiye'de satışa sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye yapacağı ziyarete eşlik edecek Emine Erdoğan, 'Afrika Seyahatlerim' adını verdiği ilk kitabını, 20 Eylül'de Türk Evi'nde düzenlenecek programla ülke liderlerinin eşlerine, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtacak.

Afrika Seyahatlerim konusu nedir: Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği kitapta, 2014-2020 yıllarında Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor.

Kitaba, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, ''Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.'' sözleriyle başlayan Emine Erdoğan, "Afrika'ya doğru" başlıklı ön sözde, yurt dışı yolculuklarının, kendisi için "insanlık tecrübelerine şahitlik edip sorumlulukları yeniden hatırlamak" demek olduğunu dile getirdi.

Afrika'ya eşinin gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ziyaret yaptığını hatırlatan Emine Erdoğan, ''Bu hatırat, eşimin Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği Afrika ziyaretlerine yaptığım refakat sırasındaki şahitliklerime dayanıyor. Umuyorum bu kitap, iyiliğe, iş birliğine ve birbirimizi daha iyi anlamaya vesile olur, Afrika ile aramızdaki dostluk köprülerini güçlendirir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kitabın geliri Afrikalı çocuk ve kadınlara: Kitabın tüm telif geliri, Emine Erdoğan himayesinde Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara, kalkınma, eğitim, sağlık ve kültür desteği olarak ulaşacak.