Prof. Zafer Kurugöl'den yanlışlıkla covid aşısı açıklaması: 1 aylık bebeğe 5 ay önce yapılmış

NTV canlı yayınında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını söyleyen Prof. Zafer Kurugöl yeni açıklama yaptı. Zafer Kurugöl, "Bunu gizleyecek bir şey yok. Bunu aşı karşıtlığına çevirmek vicdansızlıktır' dedi.

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Yanlışlıkla 1 aylık bir bebeğe Covid-19 aşısı yapıldığını söyleyen Prof. Zafer Kurugöl, "olayı yanlış bir şekilde yorumladılar. Burada gerçeklere hakaret ediyorlar. Bunu yapanlar toplum sağlığını tehlikeye atıyorlar” dedi. Gündeme oturan açıklamaları sonrasında yeni açıklama yapan Zafer Kurugöl, olayın kendisinin de görevli olduğu Ege Üniversitesi'nde yaşanmadığının altını çizdi.

'Bunu gizleyecek bir şey yok' diyen Profesör Zafer Kurugöl, şunları söyledi:

*“Bildiğiniz gibi ülkemizde çok önemli bir pandemi yaşıyoruz. Ve bu pandemiyi önlemenin en güçlü yolu aşı yapmak. Milyonlarca kişiye aşı yapılıyor dünyada. Türkiye’de aşılamada çok önemli bir yere gelmiş bir ülkedir. 105 milyon dozu geçti sanırım doz sayısı. Böyle bir ülkede olan bir olayla ilgili konuşacağız.

Bir kere birincisi bu bir çalışma değildir. Sosyal medyada söylenildiği gibi bir Hitler doktoru gibi ya da ilaç aşı firmalarından para almış, hiçbiriyle ilişkim yoktur. Tamamen toplumu bilgilendirmek adına yapılmış bir açıklamadır.

Olay 3 ay önce yaşandı

-Üstüne üstelik bu aşılama Ege Üniversitesi’nde yapılmamıştır. Bu aşı burada yapılmış değil. Bu aşı 104 milyon dozun içerisinde münferit bir tek şimdiye kadar Türkiye’de görülmüş bir olaydır. Zaten gerekli işlemi, Sağlık Bakanlığı’nda adli kurumlarda yapıldığı gün de ki bu olay 3 ay önce olmuş bir olay, işleme almışlardır.

-Bize niçin gelmiştir? Bize İzmir dışında yapılan bu aşı, yapıldığında çocuk burası bölgenin en güçlü hastanesi olduğu için bize gelmiştir. Bu çocuğun izlenimini biz yaptık. Bu çocuğu her açıdan kalbini böbreklerini hem laboratuvar tetkiklerini izledik. Çok ciddi bir şekilde izledik.

Aşı yapılır yapılmaz zaten bunu yapan kişiler bunu gizlemiş değillerdir, bilerek de yapmamışlardır. Bir aylık çocuktan bahsediyoruz. Karışıklıkta olan bir olay. Bu bebeği hem adli kurum biliyor hem Sağlık Müdürlüğü biliyor. Zaten sağlık müdürlüğü bize gönderdi. Saklanan bir şey yok.

-Aile sağlığı merkezlerinde milyonlarca kişiye aşı yapılıyor. Öyle büyük bir hizmet veriyorlar ki, onların hizmetlerini yok saymak böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır.

-Biz sadece Ege Üniversitesi olarak bu çocuğu monitilize ettik. Günlerce izledik en ufak bir şey olur mu diye. En ufak bir şey olmadı. Ondan sonra her gün kontrole geldi. Bugün de geldi gayet sevimli, ailenin de konuşmaya izni vardı. Tamamen sağlıklı hiçbir olumsuzluk olmayan diğer aşılarını da yapmaya devam eden çok bilinçli bir ailenin çocuğudur. Beni vurgulamak istediğim şudur; küçük bir bebekte bile Covid aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmıyor. Çocuklarda insanlarda aşılama çok önemlidir.