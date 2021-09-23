Bu havanın adı Kestane Karası! Meteoroloji uyardı İstanbul, Bursa, Adana
Bugün Türkiye beklenen yoğun yağmurun etkisine girdi Meteoroloji bir çok ili uyardı. İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere çok sayıda ilde yoğun yağmur var. Sıcaklık 10 derece düştü. Bugün etkili olan yağmur cuma günü gidiyor.
TÜRKİYE günler öncesinden verilen yoğun yağışların etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de yağışlar için uyarı yaptı. Şen, bu değişken havanın halk arasında 'Kestane Karası' olarak nitelendiğini söyledi. İşte son hava durumu raporu:
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir kısmı yağışların etkisine girdi. Hava sıcaklığı 10 dereceye varan düşüşler gösterdi. Yağışlarla birlikte fırtına da etkili oluyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, yoğun yağışlarla ilgili şu bilgiyi paylaştı:
-Istanbulda kuvvetli yagış bu gece de devam eder. Sıcaklı 15 C'ye düşer. Yarın yağış batıyı terk eder. Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağmur, dağlarında kar yağabilir. Ege ve Toroslarda kuzeyli kuvvetli rüzgar. Doguda lodosdan kuvvetli rüzgar.
Kestane Karası havası : Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre yağışlar cuma günü ülkeyi terk edecek. Hafta sonu sıcaklıklar tekrar yükselecek. Bu değişken hava durumuna halk arasında Kestane Karası deniliyor. Orhan Şen bu bilgileri verdi:
-Hafta sonu sıcaklıklar tekrar yükseliyor.Ama yaz sıcaklıkları değil. Cuma akşam Yağış ülkeyi terk ediyor. Sonbahar geçişlerinde bu tür dalgalanmalar olur. Bu zamanlardaki halk arasında "Kestane Karası" denilir.
Yoğun yağış alan iller: Meteoroloji verilerine göre yağışlar, bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli oldu. Cuma günü de Cuma günleri Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli yağmur bekleniyor. Bu iller için meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklar olabileceğini bildirdi.
Yağmur görülen illerin 5 günlük hava durumu şöyle: