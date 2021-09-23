Bu havanın adı Kestane Karası! Meteoroloji uyardı İstanbul, Bursa, Adana

TÜRKİYE günler öncesinden verilen yoğun yağışların etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de yağışlar için uyarı yaptı. Şen, bu değişken havanın halk arasında 'Kestane Karası' olarak nitelendiğini söyledi. İşte son hava durumu raporu: