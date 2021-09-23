FDA açıklaması sonrası konuştu! Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, üçüncü doz Kovid-19 aşısı için "Kovid-19'u izlemeyi sürdüreceğiz ve potansiyel olarak çıkabilecek varyantlara karşı hazırlıklı olacağız" dedi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu. Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

Bu adımın ardından mRNA teknolojisiyle Kovid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin'den yeni açıklamalar geldi.

Elde edilen klinik veriler ışığında üçüncü doz aşının varyantlara karşı güçlü bir bağışıklık kazandırdığının altını çizen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Verilen acil kullanım onayı kamu sağlığı için gerekli olan ihtiyaçları karşılayacaktır. Kovid-19'u izlemeyi sürdüreceğiz ve potansiyel olarak çıkabilecek varyantlara karşı hazırlıklı olacağız."

Üçüncü doz aşıya ait verilerini ülkelerin denetleyici kuruluşları ile paylaştıklarını belirten Şahin, "Aşımızın küresel olarak erişilebilir olması için çalışıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Şahin, iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıların yapılması çağrısını yinelemişti.