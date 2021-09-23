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Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı!

Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı!

Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisinin 4.8 milyon avro karşılığında satın aldığının ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Beşiktaş , Valentin Rosier'in bonservisinin 4.8 milyon avro karşılığında satın aldığının ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.  

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