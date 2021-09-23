Su canavarları denizi istila etti! Hatay'da görenler şaştı kaldı: Bir an önce temizlenmeli

Sağlamtıraş "İlk ortaya çıktığı zaman bu kadar yoğun değildi. Son iki senedir daha da yoğunlaştı. Yağmurdan kaynaklı akar sularımızın taşması sonucu Asi Nehri, biriken su sümbüllerini denize doğru sürüklüyor" dedi.