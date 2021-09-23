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Su canavarları denizi istila etti! Hatay'da görenler şaştı kaldı: Bir an önce temizlenmeli

Su canavarları denizi istila etti! Hatay'da görenler şaştı kaldı: Bir an önce temizlenmeli

HATAY'ın inci gerdanı olarak bilinen Asi Nehri'nin bazı kısımlarını kaplayan 'su canavarı' görenleri şaşırttı.

Su canavarları denizi istila etti! Hatay'da görenler şaştı kaldı: Bir an önce temizlenmeli

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından sürüklendi. Nehrin denizle buluştuğu bölgeyi su sümbülleri kapladı.

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Su canavarları denizi istila etti! Hatay'da görenler şaştı kaldı: Bir an önce temizlenmeli

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, su sümbüllerinin 4 yıldır aşırı derecede çoğaldığını belirtti.

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Su canavarları denizi istila etti! Hatay'da görenler şaştı kaldı: Bir an önce temizlenmeli

Sağlamtıraş "İlk ortaya çıktığı zaman bu kadar yoğun değildi. Son iki senedir daha da yoğunlaştı. Yağmurdan kaynaklı akar sularımızın taşması sonucu Asi Nehri, biriken su sümbüllerini denize doğru sürüklüyor" dedi.

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Su canavarları denizi istila etti! Hatay'da görenler şaştı kaldı: Bir an önce temizlenmeli

Balıkçı Erdoğan Aşker ise, su sümbüllerinin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Peki Su sümbülü nedir, özellikleri nelerdir?

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