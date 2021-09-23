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Hollanda'da 12 yaşındaki çocuk aşı olmasına izin vermeyen babasına açtığı davayı kazandı

Hollanda'da 12 yaşındaki çocuk aşı olmasına izin vermeyen babasına açtığı davayı kazandı

HOLLANDA'nın Groningen şehrinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmasına izin vermeyen babasına açtığı davayı kazandı.

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Hollanda'nın kuzeyindeki Groningen Mahkemesi'nin bugün yayımladığı kararında, babanın çocuğun aşı olmasına engel olamayacağı belirtildi. Kararda, çocuğun menfaatinin, aşının muhtemel risklerinden üstün olduğu kaydedildi.

İsmi kararda belirtilmeyen ve anne babası ayrı olan 2009 doğumlu çocuğun akciğer kanseri olan anneannesiyle daha güvenli görüşebilmek için aşı olmak istediğine dikkat çekildi.

Mahkeme aşının faydası gözetilerek, karara itiraz edilmesi durumunda dahi çocuğun aşılanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Anne ve çocuğun avukatlığını yapan Bennie Werink, karara ilişkin, ilk defa aile mahkemesinde aşı ile ilgi bir karar aldığını ifade etti.

Hollanda'da 12 yaşından büyük çocuklar anne ve babalarının ortak rızasıyla Kovid-19'a karşı aşılanabiliyor.

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