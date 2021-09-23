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Türkiye'nin deniz gücü Yunanistan'ı panikletti

Türkiye'nin deniz gücü Yunanistan'ı panikletti

TÜRKİYE'nin denizcilik alanındaki kazanımları Yunanistan'ı panikletti. Yunan basını Türk deniz gücünün gelişiminin Yunanistan için büyük bir endişe kaynağı olması gerektiğini ifade ederek terazinin Türkiye'ye doğru eğildiğini yazdı.

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TÜRKİYE, yerli ve milli anlayışıyla savunma sanayiinde her geçen gün daha da ileri adımlarını atıyor. Özellikle insansız sistemlerde elde edilen başarı dikkatlerden kaçmazken denizcilik alanında da çok yol alındı.

Bu durum Yunanistan'ı endişeye sevk ederken Yunan medyasında panik havası hakim. Türkiye ve Yunanistan'ın envanterinde bulunan denizaltıları kıyaslayan Yunan medyası Yunan denizaltı filosunun Türkiye'den az olduğunu yazdı.

Yunan denizaltılarının çoğunluğunun eski olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye'nin denizaltılarda yaptığı yatırım ve modernizasyon deniz gücünün terazisinin Türkiye'ye doğru eğileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile yaptıkları işbirliği nedeniyle Almanya'ya tepki gösteren Yunan medyası Angela Merkel'in Türkiye'ye ambargo uygulamayarak Yunanistan'ı arkadan bıçakladığını ileri sürdü. Türk deniz gücünün gelişiminin Yunanistan için büyük bir endişe kaynağı olması gerektiği ifade edildi. Yunan medyası ayrıca denizaltı konusunda Fransa'dan yardım istedi.

Yunanistan, daha önce de deniz envanterini geliştirebilmek adına Almanya ve Fransa'dan yardım istemiş, yeni nesil torpidolar satın almayı gündeme getirmişti.

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