TCDD: Çorlu'daki tren kazası davası sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Çorlu'daki elim tren kazasına ilişkin davanın sonuçlandığını açıkladı. Açıklama, 'Çorlu'daki tren kazasında bu güne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak, dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır.' denildi.

Abone ol

TCDD'den yapılan açıklamada, 'Çorlu'daki tren kazasında bu güne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak, dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir.' denildi.