Dünya Meteoroloji Örgütünden küresel ısınma uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan yeni bir raporda 2020 yılında küresel sıcaklıkların sanayi öncesi (1850-1900 yılları arası) seviyelerin yaklaşık 1,2 derece üzerinde olduğu, kritik eşiğin aşıldığı açıklandı.

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Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 'İklim Göstergeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma' adlı raporuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve küresel ısınmayı bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin hatta 1,5 derecenin altında sınırlamak için daha büyük uluslararası işbirliği ihtiyacına dikkat çekildi.

Kritik seviyeye ulaşıldı

Raporda yedi iklim göstergesinin karbondioksit (CO2) konsantrasyonu, sıcaklık, okyanus asitlenmesi, okyanus ısı içeriği, deniz buzu boyutu, buzul kütle dengesi ve deniz seviyesi yükselmesi olduğu belirtildi.

4 derece ısınma bekleniyor

Sera gazı senaryosuna göre 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklığının 2–5 derece artması öngörülüyor.

Geçmişte her 20 bin yılda 4 derece ısınma gözlemlenirken antropojenik iklim değişikliğinin sadece iki yüzyılda aynı ısınmayı tetiklemesi bekleniyor.

Kutuplardaki ısınma oranı küresel oranın üç katı

2020 yılındaki ısınmanın şimdiden sanayi öncesi (1850–1900 yılları) seviyelerin yaklaşık 1,2 derece üzerinde olduğu raporda vurgulandı.

Diğer yandan kutup ısınma oranının küresel ortalama oranından 3 kat daha hızlı olduğu belirtildi.

Kuzey Kutbu hızla ısınırken yüksek sıcaklıklar kalıcı donların erimesine ve yeraltında depolanan metanın havaya bırakılmasına neden olduğu belirtildi.

Eğer bu fenomen gerçekleşirse metanın 100 yıllık bir zaman ölçeğinde CO2'den 20 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.