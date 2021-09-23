Suriye rejiminden Türk askeri varlığı hakkında küstah sözler

SURİYE'de Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ülkenin kuzeyinde sükuneti sağlayan Türk askerinin varlığından rahatsız olarak, "Askerler geri çekilmeli" dedi.

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Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla Türkiye, Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizledi. Oluşturulmak istenen 'terör koridoru' planlarını bozan Türk askeri, Suriye halkına bölgede güvenli yaşam sunarken bölgede sağlanan huzur ise teröristler tarafından bozulmaya çalışılıyor.

Tüm bu gerçekleri görmezden Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı hakkında küstah sözler sarf etti. Mikdad, İdlib'de gerilimin arttığını ve bunun kaynağının Türkiye olduğunu iddia etti.

Faysal Mikdad, Sputnik'e yaptığı açıklamada Türkiye'yi 'işgalci' gibi göstermeye çalışarak, "Derhal geri çekilmeliler. Uluslararası toplum, Suriye'nin ülkenin kuzeyindeki işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik çabaları desteklemeli" dedi.