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Türkiye 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 356 bin 132 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Eylül 2021 Perşembe günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 21 bin 267 oldu.

Bakan Koca'dan uyarı geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı.

1. doz aşılama oranı yüzde 85.69 oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 69.28 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi.

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