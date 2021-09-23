Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer Vitor Hugo'nun 8. dakikada doğduran kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı. Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 18 maça ulaşan Trabzonspor, puanını 14'e çıkardı. Konyaspor ise haftayı 12 puanla kapattı.

Abone ol

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz temsilcisi henüz ilk dakikada Cornelius ile öne geçerken 20 ve 46'da Endri Çekiçi'nin gollerine engel olamadı. Trabzonspor'a puanı getiren gol 76'da Hadziahmetovic'in kendi kalesini bulmasıyla geldi. Bordo-mavililer Vitor Hugo'nun 8. dakikada doğduran kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Trabzonspor, gelecek maçta Alanyaspor'u konuk edecek. Haftayı 12 puanla kapatan Konyaspor ise Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

Maçtan önemli dakikalar

1. dakikada konuk ekip öne geçti. Hamsik'in sol kanattan ortasında altıpas üzerindeki Bakasetas meşin yuvarlağı Cornelius'a bıraktı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

6. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Sehic iki hamlede topu kurtardı.

7. dakikada Vitor Hugo'nun Skubic'in ayağına müdahalesinde hakem Halil Umut Meler bordo-mavili oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

10. dakikada kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Skubic'in ara pasında çizgiye inen Serdar Gürler'in içeriye kestiği ortada Çekiçi'nin volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

31. dakikada Çekiçi'nin ceza sahasına ortasında Skubic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

41. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında Çekiçi'nin sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

45+1. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İkinci yarının hemen başında pozisyon bulan Çekiçi çalımlarla iki rakibini oyundan düşürerek ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Çekiçi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

51. dakikada Cikalleshi'nin sağ kanattan ortasında Bytyqi'nin vuruşunda top defanstan döndü. Seken topu ceza yayı önünde değerlendirmek isteyen Soner Dikmen'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Sehic'in tokatladığı top ceza sahası içinde karambole neden oldu. Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

72. dakikada topu orta sahadan sürerek getiren Serdar Gürler'in ceza sahası içinden sert şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ahmed Hassan'ın vuruşunda Uğurcan Çakır topu tekrar oyun alanına gönderdi. Topu önünde bulan Çekiçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada borda-mavili ekip beraberliği yakaladı. Peres'in sağ kanattan ortasında Ahmet Çalık'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'in yüzüne çarparak filelere gitti: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Konyaspor: 2 - 2 :Trabzonspor

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 90+3 Michalak), Bytyqi, Serdar Gürler (Dk. 75 Rahmanovic),​​​​​​​ Cikalleshi (Dk. 62 Ahmed Hassan)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Edgar, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Peres, Hamsik, Berat Ayberk Özdemir, Nwakaeme (Dk. 89 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 82 Siopis), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Djaniny), Cornelius (Dk. 72 Gervinho)

Goller: Dk. 1 Cornelius, Dk. 75 Hadziahmetovic (Kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 20 ve Dk. 46 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 7 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 83 Çekiçi, Dk. 90+1 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 82 Edgar (Trabzonspor)