HDP Meclis'te 'Kürt sorunu' için çözümü açıklamış! Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesi

CHP'nin Kürt sorununun çözümü olarak 'meşru organ' olarak tanımladığı HDP TBMM'nin kapalı oturumunda Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istemiş.

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Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözmek için yaptığı iddialı çıkışın arkasından başlayan tartışmayı değerlendirdi. Şener yazısında HDP'nin 25 eyalete bölünmeyi istediğini "Kılıçdaroğlu bunları bilmiyor mu? Elbette biliyor hem de kendisinin de adres gösterdiği TBMM çatısı altında “muhatap” olarak gördüğü HDP’liler kapalı oturumda açık açık söylemiş." diyerek aktardı.

Şener yazısında şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerden sonra, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50 artı 1 oy almak için HDP’ye dayalı yaptığı hesap ile köşeye sıkışmış görünüyor.

Daha doğrusu desteğini istediği HDP’liler tarafından köşeye sıkıştırılıyor. “Kürt sorununun çözümünde meşru muhatabın HDP olduğunu” söyleyen Kılıçdaroğlu, “İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” dedi. HDP’nin eski eş başkanlarından Sezai Temelli, Twitter’da yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine “Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” yanıtını verince Selahattin Demirtaş devreye girdi; “HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır” dedi.

Kapalı oturumda açıklamışlar

Muhataplık konusunda bir açıklama da PKK elebaşı Öcalan’ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapıldı: “Öcalansız, Öcalan’ı ya da Kürt sorununun çözümünü konuşmak gerçek ve kalıcı bir çözümün yolu ve yöntemi değildir. Hiç kuşkusuz Kürt sorununun onurlu bir çözümü ile demokratik bir gelecek inşası için en önemli muhatap Sayın Öcalan’dır.”diyerek son noktayı koydular. Özetlersek, HDP kanadı, Öcalan’ı dışarıda bırakan, anadil ve özerklik içermeyen bir çözümünü kabul etmiyor.

Kılıçdaroğlu'nun temel hatası

Kılıçdaroğlu’nun temel hatası, “Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var.” şeklindeki açıklaması. Çünkü 35-40 yıldır olan şey PKK terör örgütünün, Türk-Kürt demeden 15 bine yakın sivil resmi insanımı katletmesi, bebek, çocuk, kadın, asker, polis, korucuları şehit etmesidir. HDP’nin, PKK/KCK yönetiminin talimatıyla; HDP’nin 8 Ağustos 2015 ve 10 Ekim 2015 arasında 5 il merkezinde ve 11 ile bağlı 21 ilçede özerlik ilan ettiğini unutmasıdır. 2013-2015 arasında, sonu; PKK’lı teröristlerin hendek-çukur-barikat eylemi biten ve 800’e yakın şehidimizin canına mal olan “açılım süreci”yaşanmamış gibi davranmasıdır.

25 eyalet isteniyor Dün, CHP’li Engin Özkoç, Twitter sayfasından paylaştı; “Açılım sürecinde”HDP bir grup başkan vekili, kapalı oturumda, TBMM kürsüsünden; “Biz Türkiye’nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının TBMM’ye gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliklerinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Özerliklik hakkımızın saklı olmasını istiyoruz. İki kurucu unsurun olmasını istiyoruz, Türk kurucu unsuru, Kürt kurucu unsuru” demiş.

İşte Kılıçdaroğlu’nun tek muhatap aldığı HDP’nin sorunun çözümündeki formülü, yani Türkiye’nin bölünmesi. HDP’lilerin bugünkü açıklamaları da öncekilerle neredeyse aynı. Eğer HDP’nin değiştiğini düşünüyorsa en büyük hatasını yapıyor.

Kılıçdaroğlu bunları bilmiyor mu? Elbette biliyor hem de kendisinin de adres gösterdiği TBMM çatısı altında “muhatap” olarak gördüğü HDP’liler kapalı oturumda açık açık söylemiş.

Şimdi sıra Kılıçdaroğlu’nda, açıklasın bakalım “Kürt sorunu” dediği şey ve çözüm önerisi nedir?