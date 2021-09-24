Türkiye F-35'e katılım için lobicilik sözleşmesini uzattı

ABD'li hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile Türkiye arasında yapılan "F-35 savaş uçağı programına katılımla" ilgili lobicilik sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı kaydedildi.

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Reuters haber ajansı, Arnold & Porter Kaye Scholer isimli şirketle Türkiye arasında, Türkiye'nin F-35 programına katılımı için lobicilik faaliyeti yürütmesini öngören anlaşmanın bir yıl daha uzatıldığını yazdı.

Ajans, haberi kamuoyuna yeni açılan bir ABD Adalet Bakanlığı belgesine dayandırıyor.

Washington DC merkezli Arnold & Proter'la imzalanan 1,5 milyon dolar değerindeki "stratejik ve yasal danışma hizmetleri" sözleşmesi, Ağustos 2022'ye kadar geçerliliğini koruyacak.

Belge, 20 Eylül'de kamuoyunun erişimine açıldı. Yasalara göre lobicilik faaliyeti yapan hukuk firmaları, bu kapsamdaki uluslararası anlaşmaları kamuoyuna açıklamak durumunda.

Türkiye, firmayla ilk anlaşmasını Şubat ayında altı aylık sözleşme imzalayarak yapmıştı.

Sözleşmede, "Arnold & Porter'ın Türkiye'nin Ortak Savaş Uçağı Programı'nda kalabilmesi için strateji önerilerinde bulunması ve karışık jeopolitik ve ticari faktörlerin ele alınması" öngörülüyor. Firmanın "Türkiye'nin uluslararası önemde ve değerli bir ortak olarak programda kalmasının diğer ülkelerin de çıkarına olacağını anlatması" planlanıyor.

Firmanın Türkiye ile çok uzun süredir lobicilik ilişkisi var.

F-35 programında İngiltere ve Kanada da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve F-35 program konusunda ABD'nin verdiği sözü tutmadığını belirtmişti:

"Bakın biz F-35'leri aldık, 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ve bu F-35'ler bize teslim edilmedi. Amerika önce bunu bir defa halletmeli. Bize S-400 konusunu bahane edip F-35'leri vermemek, her şeyden önce bir defa devletler arası ilişkilerde, ne diplomasi noktasında bir kimlik ortaya koymadır."