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ABD'de silahlı saldırgan süpermarkette ateş açtı: 2 ölü 12 yaralı

ABD'de silahlı saldırgan süpermarkette ateş açtı: 2 ölü 12 yaralı

ABD’nin Tennessee eyaletinde silahlı bir saldırgan süpermarkette ateş açtı. Memphis'in doğusundaki Collierville kasabasında yaşanan saldırıyla ilgili bilgi veren Emniyet Müdürü Dale Lane, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Emniyet Müdürü Lane, çevre hastanelerine kaldırılan yaralıların bazılarının ağır şekilde yaralandığını söyledi. Lane, tek başına hareket ettiğine inanılan saldırganın mağazanın dışındaki bir otoparkta ölü bulunduğunu kaydetti. Kimliği açıklanmayan saldırganın kendini vurduğu belirtildi.

Süpermarketler zinciri Kroger’da meydana gelen silahlı saldırıdan hemen sonra Collierville ve Memphis polisi olay yerine akın etti. Açıklamaya göre polis, kurbanlara ve süpermarkette gizlenenlere yardım etti.

Lane, "Buzdolaplarında ve kilitli ofislerde saklanan insanlar bulduk" dedi.

Yerel basın, şüphelinin cesedinin bir aracın içinde bulunduğunu bildirdi. Emniyet müdürü, saat 13.30 sıralarında yaşanan silahlı saldırıdan yaklaşık iki saat sonra, "O aracı ve üzerindekileri aramak için özel teçhizat bekliyoruz" diye konuştu.

Silahlı şiddeti "Collierville tarihinde meydana gelen en korkunç olay" olarak nitelendiren yetkililer, saldırın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Memphis'in 30 kilometre ötesindeki saldırı, ülke genelinde patlak veren ve bu yıl şimdiye kadar onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırılarının sonuncusu oldu. Mart ayında Colorado'nun Boulder kentinde bir süpermarkete silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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