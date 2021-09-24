Taliban el kesme cezasını geri getiriyor!

Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini açıklarken, "Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Taliban'ın kurucularından ve ABD işgalinden önceki son Taliban yönetiminde İslam hukukunun işletilmesinden sorumlu Molla Nooruddin Turabi, Amerikan haber ajansı Associated Press'e (AP) önemli açıklamalarda bulundu.

Başkenti Kabil'de AP'ye konuşan Turabi, "Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız" dedi.

El kesme gibi bazı cezaların caydırıcılığı sebebiyle yeniden uygulamaya koyacaklarını söyleyen Turabi, "Ancak bu sefer yargılamalar titizlikle yapılacak ve sonuca bağlanacak" dedi.

Turabi bu cezanın, Taliban'ın ilk döneminden farklı olarak stadyumlarda yapılmayacağının altını çizdi.

Molla Turabi ayrıca, halkın televizyon, telefon gibi kitle iletişim araçlarını kullanmasının yasaklanmayacağını belirterek, insanların müzik dinleyip video çekebileceğini belirtti.