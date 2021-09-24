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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı eylül ayı sonuçları açıklandı

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı eylül ayı sonuçları açıklandı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Eylül ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 765 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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