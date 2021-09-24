Kenton'la kazan çekiliş kampanyası başladı

Yılların tatlı uzmanı Kenton, toz tatlı katergorisinde bir ilk olan, geniş kapsamlı ve bol hediyeli çekiliş kampanyasını başlattı. 31 Aralık 2021’e kadar sürecek olan kampanyada seçili Kenton paketlerinin içinden çıkan kodu Kenton'un internet sitesine girerek,1 adet BMW 216d Grand Coupe, 100 adet KitchenAid Stand Mikser ve 100 adet Robogil Robot Süpürge kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

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Yılların tatlı uzmanı Kenton, toz tatlı katergorisinde bir ilk olan, geniş kapsamlı ve bol hediyeli çekiliş kampanyasını başlattı. 31 Aralık 2021’e kadar sürecek olan kampanyada seçili Kenton paketlerinin içinden çıkan kodu kentonlakazan.com’a girerek,1 adet BMW 216d Grand Coupe, 100 adet KitchenAid Stand Mikser ve 100 adet Robogil Robot Süpürge kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

Çekilişe katılanlar; paketleri üzerinde çekiliş görseli olan Kenton Kakaolu Puding, Kenton Çikolatalı Puding, Kenton Muzlu Puding, Kenton Bitter Çikolatalı Puding, Kenton Çikolatalı Sos, Kenton Şekerli Vanilin 15'li ve Kenton Kabartma Tozu 15'li ürünlerinden 1 çekiliş hakkı, Kenton Kakao 150 g ve Kenton Krem Şanti 300 g ürünlerinden ise 3 çekiliş hakkı kazanıyor.

Milli Piyango tarafından 20 Ocak 2021 tarihinde yapılacak çekiliş ile belirlenecek kazanan talihliler, 25 Ocak 2021 tarihinde gazetede duyurulacaktır. Talihlilerden okunabilir şifreli ürün ambalajı ibrazı istenecektir. Kenton çekiliş kodlarının yer aldığı seçili kampanya ürünlerine Türkiye genelindeki satış noktalarından ulaşabilirsiniz.

Bu kampanya Tibet İthalat İhracat ve Kozmetik San. A.Ş. tarafından MPİ’nin 05.08.2021 tarihli ve E-58259698-255.01.02-6955 sayılı izni ile 15.09.2021(00:01)-31.12.2021(23:59) tarihleri arasında düzenlenmektedir) ürünü satın aldıktan sonra ürün içerisindeki şifreyi ad, soyad, adres, telefon bilgileriyle birlikte www.kentonlakazan.com (ücretsiz) internet sitesindeki ilgili alana girenler çekilişe katılmaya hak kazanacaktır.