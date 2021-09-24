BIST 1.386
DOLAR 8,84
EURO 10,38
ALTIN 499,54
HABER /  SAĞLIK
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Grip miyim yoksa Kovid mi? Prof. Dr. Mustafa Gerek belirtileri tek tek açıkladı

Grip miyim yoksa Kovid mi? Prof. Dr. Mustafa Gerek belirtileri tek tek açıkladı

Havaların soğuması ile birlikte grip vakaları da artmaya başladı. Semptomları Kovid'le karışan grip için uzmanı uyardı. Prof. Dr. Mustafa Gerek, Kovid-19 ile gribal enfeksiyonların yayılmasının önlenmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Abone ol

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, grip vakalarında ishal, karın ağrısı, koku ve tat alma bozukluğu gibi belirtilerin Kovid-19'a göre daha az görüldüğünü belirtti.

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gerek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim itibarıyla viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha yoğun olacağı bir döneme girildiğini söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yeterince uyulmamasının hem Kovid-19 hem de gribin yayılımını artırdığına dikkati çeken Gerek, "Kovid-19 ve grip enfeksiyonunun ortak semptomları çok fazla.

Özellikle delta varyantının neden olduğu Kovid-19'da yüksek ateş, öksürük, aşırı halsizlik, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, koku ve tat alma bozukluğu, dengeyle ilgili semptomlar ön plana çıkıyor.

Gribal enfeksiyonda yine yüksek ateş, aşırı halsizlik gibi bulgular var ama Kovid-19'da gördüğümüz yoğun akciğer tutulumu veya hayatı tehdit eden durumla karşı karşıya kalmıyoruz." diye konuştu.

Gerek, Kovid-19 ve grip semptomlarındaki farklılıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gribal enfeksiyonlarda ishal, karın ağrısı gibi mide ve bağırsaklarla ilgili semptomları daha az görüyoruz. Kovid-19'daki koku ve tat alma bozukluğunu genelde gribal enfeksiyonlarda çok görmüyoruz. Akciğer tutulumunu, nefes almayı güçleştiren, kandaki oksijen düzeyini azaltan, oksijen ihtiyacını ortaya çıkaran durumu gribal enfeksiyonda eğer çok özel bir durum, ek hastalıklar yoksa çok görmüyoruz. Gribal enfeksiyonu Kovid-19'dan bu şekilde ayırt edebiliriz."

 "Viral enfeksiyonlarda hiçbir şekilde antibiyotiğin yeri yok"

Grip, soğuk algınlığı semptomları olan hastalara, doktora görünmeden antibiyotik kullanmamaları uyarısında bulunan Gerek, şöyle devam etti:

"Viral enfeksiyonlarda hiçbir şekilde antibiyotiğin yeri yok. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımını yaygın olarak görüyoruz, bu önemli bir sorunumuz. Viral enfeksiyonlar ortaya çıktığı zaman özellikle kas ve eklem ağrıları veya yüksek ateş durumu varsa bunları gidermek amacıyla bazı ilaçları kullanmak mümkün. Ancak hem Kovid-19 hem de gribal enfeksiyonlar benzer semptomlar gösterdiği için vatandaşlarımız, öncelikle PCR testi yaptırarak, Kovid-19 olmadıklarından emin olmalılar."

Prof. Dr. Mustafa Gerek, Kovid-19 ile gribal enfeksiyonların yayılmasının önlenmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğinin altını çizdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Herkes hastalandı covid-19 testleri negatif çıktı! Doktorlar gerçeği açıkladı: Meğer...
Foto Galeri Herkes hastalandı covid-19 testleri negatif çıktı! Doktorlar gerçeği açıkladı: Meğer... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyali verdi market hisseleri güne düşüşle başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyali verdi market hisseleri güne düşüşle başladı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Adana'da vahşet! Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da vahşet! Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Beşiktaş'ta Francisco Montero Altay maçı kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ta Francisco Montero Altay maçı kadrosundan çıkarıldı
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimde ile ilgili flaş açıklama! Kaç okul yüz yüze eğitime ara verdi?
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimde ile ilgili flaş açıklama! Kaç okul yüz yüze eğitime ara verdi?
FETÖ'nün evlendirme sorumlularına operasyon
FETÖ'nün evlendirme sorumlularına operasyon
Kenton'la kazan çekiliş kampanyası başladı
Kenton'la kazan çekiliş kampanyası başladı
La Palma adasında yanardağdan çıkan lavlar 5 günde 400 evi kül etti
La Palma adasında yanardağdan çıkan lavlar 5 günde 400 evi kül etti
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı eylül ayı sonuçları açıklandı
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı eylül ayı sonuçları açıklandı
Murat Ülker'den 'fahiş fiyat artışı' suçlamasına cevap! Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok
Murat Ülker'den 'fahiş fiyat artışı' suçlamasına cevap! Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok