Herkes hastalandı covid-19 testleri negatif çıktı! Doktorlar gerçeği açıkladı: Meğer...

Bir haftadan fazla bir süredir “burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve bitkinlik” yaşayan 24 yaşındaki Rebecca London da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki insanlar “şimdiye kadarki en kötü soğuk algınlığından” şikayet ediyorlar.