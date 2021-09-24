Herkes hastalandı covid-19 testleri negatif çıktı! Doktorlar gerçeği açıkladı: Meğer...
Son zamanlarda ağır bir soğuk algınlığı yaşayıp soluğu hastanede alanların covid-19 testleri negatif çıkması insanları telaşlandırdı. Doktorlar yaşanan rahatsızlığın sebebini açıkladı.
Bir haftadan fazla bir süredir “burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve bitkinlik” yaşayan 24 yaşındaki Rebecca London da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki insanlar “şimdiye kadarki en kötü soğuk algınlığından” şikayet ediyorlar.
24 yaşındaki Rebecca defalarca kez Kovid testi yaptı, ancak tüm testleri negatif çıktı.
Genç kadın yaşadığı süreci "Böyle bir şey yok, zar zor uyudum, geceleri sadece öksürerek uyandım ve kendimi aşırı yorgun hissediyordum." sözleriyle anlattı.
Rebecca'nın açıklaması sonrası aynı durumu yaşayan Twitter kullanıcıları sosyal medyadan yaşadıklarını paylaştı.