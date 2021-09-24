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Zonguldak'ta 14 yaşındaki Şevval'den acı haber geldi

Zonguldak'ta 14 yaşındaki Şevval'den acı haber geldi

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki Şevval Bayraktar tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu.

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Kdz. Ereğli ilçesinde esnaflık yapan Şükrü Bayraktar’ın kızı Şevval Bayraktar (14), tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkolojisi servisinde hayatını kaybetti. Şevval’in genç yaşta hayatını kaybetmesi ilçede üzüntüyle karşılandı. Şevval Bayraktar’ın bir kaç yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Şevval Bayraktar’ın cenazesi 24 Eylül Cuma günü Ali Molla Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

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