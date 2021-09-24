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İzmir'de bebeğe Covid aşısına taksirle yaralama soruşturması! Cumhuriyet Savcılığı yanlış aşı iddialarına el attı!

İzmir'de bebeğe Covid aşısına taksirle yaralama soruşturması! Cumhuriyet Savcılığı yanlış aşı iddialarına el attı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bebeğe yapılan koronavirüs aşılamasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün, geçen günlerde bebeğe yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını söylemesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sorumlu kişiler hakkında 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' soruşturması başlatıldığı açıklandı.

Ne yaşanmıştı?

NTV'de canlı yayınında Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere 'yanlışlıkla kızamık yerine Covid aşısı' yapıldığı açıklaması olay oldu. Zafer Kurugöl, bu bebeklerin sonuçlarının çok ünlü bilim dergisinde yayınlanacağını söyledi.

NTV ekranlarında konuşan Ege üniversitesi öğretim üyesi Çocuk enfeksiyon aşılama derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid 19 aşısı yapıldığını dile getiren Zafer Kurugöl, aşının onlara hiçbir yan etkisi olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.

Zafer Kurugöl

Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili  dün önemli bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre 'yanlışlıkla bebeğe Covid-19 aşısı yapıldığı" yer İzmir... Bakanlık açıklamasında "İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir" denildi. 

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