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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği deniz taksiler suya indi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği deniz taksiler suya indi

İBB tarafından üretilen deniz taksiler suya indirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deniz Taksi suya iniyor. Tasarımından üretimine kadar yerli ve milli deniz taksilerimizi İstanbullularla buluşturmaktan gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Haliç Tersanesi’nde ürettiği deniz taksiler suyla buluştu.

İBB'den yapılan açıklamada; "İBB Deniz Taksi suya iniyor. Tasarımından üretimine kadar yerli ve milli deniz taksilerimizi İstanbullularla buluşturmaktan gurur duyuyoruz" denildi.

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