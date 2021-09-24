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FETÖ'nün firari 'medya imamı' Afyonkarahisar'da yakalandı

FETÖ'nün firari 'medya imamı' Afyonkarahisar'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün sözde "medya imamı" olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kapatılan Zaman gazetesinin bölge sorumlusu olan İ.E'nin içinde bulunduğu aracı, Karahisar tüneli çıkışında yapılan yol uygulamasında durdurdu.

Örgütün sözde "medya imamı" olduğu belirlenen İ.E, gözaltına alındı. Araçta ele geçirilen 4 cep telefonu, flaş bellek ve tablete de el konuldu.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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