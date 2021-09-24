BIST 1.386
DOLAR 8,84
EURO 10,38
ALTIN 498,87
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altay Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Altay Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Almanya'da CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet'ten Türk kökenli vatandaşlara 'sandığa gidin' çağrısı
Almanya'da CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet'ten Türk kökenli vatandaşlara 'sandığa gidin' çağrısı
Bakan Mustafa Varank TÜBİTAK SAGE'nin TEKNOFEST'teki atölyesinde gençlerle roket tasarladı
Bakan Mustafa Varank TÜBİTAK SAGE'nin TEKNOFEST'teki atölyesinde gençlerle roket tasarladı
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Cuma günü çekilecek tesbihler ve okunacak esmalar hangisi Diyanet
Cuma günü çekilecek tesbihler ve okunacak esmalar hangisi Diyanet
Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı
Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı
Cuma namazından sonra okunacak dua hangisi kaç kere okunur?
Cuma namazından sonra okunacak dua hangisi kaç kere okunur?
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı esnafı ziyaret etti pahalılığın nedenini sordu
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı esnafı ziyaret etti pahalılığın nedenini sordu
İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesinde
İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesinde