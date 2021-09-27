BIST 1.393
DOLAR 8,86
EURO 10,38
ALTIN 501,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de balık sevdası hayatına mal oldu! 4 saat sonra acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de balık sevdası hayatına mal oldu! 4 saat sonra acı haber geldi

KAYSERİ'de balık tutmak için gittiği gölette iddiaya göre takılan oltasını kurtarmak isterken suya düşerek kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi yakınlarında bulunan gölette balık tutan Beytullah Kılıç (22), iddiaya göre, takılan oltasını kurtarmak için suya girdi. Şahsın suda kaybolduğunu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekibinde bulunan balık adamlar, suya dalarak kaybolan şahsı arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının ardından Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekibinde bulunan balık adamlar tarafından, Beytullah Kılıç’ın yüzeyin 7 metre altındaki cansız bedenine ulaşıldı. Beytullah Kılıç’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da sıcaklık 30 dereceyi buldu! Turistler plajlara akın etti
Foto Galeri Antalya'da sıcaklık 30 dereceyi buldu! Turistler plajlara akın etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Can Ataklı 'sağlam bilgidir' deyip muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Can Ataklı 'sağlam bilgidir' deyip muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Pınar Dura kimdir kaç yaşında Cem Özer'in eşi mesleği nedir?
Pınar Dura kimdir kaç yaşında Cem Özer'in eşi mesleği nedir?
Cem Özer eşi Pınar Dura kaç yaşında ne iş yapıyor?
Cem Özer eşi Pınar Dura kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yalova'da fark edince dünyası başında yıkıldı! 'Sevincimizden ağladık'
Yalova'da fark edince dünyası başında yıkıldı! 'Sevincimizden ağladık'
İzmir'de yarış yapan sürücüler dehşet saçtı
İzmir'de yarış yapan sürücüler dehşet saçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD Dışişleri'nden tehdit: Tetikleme riski var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD Dışişleri'nden tehdit: Tetikleme riski var
Şanlıurfa'da cinayetin sır perdesi çözüldü! Kayıp kızın izine ulaşıldı
Şanlıurfa'da cinayetin sır perdesi çözüldü! Kayıp kızın izine ulaşıldı
Marketler panikledi! Denetim söylentisi bile yetti! Bendevi Palandöken fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirdiler
Marketler panikledi! Denetim söylentisi bile yetti! Bendevi Palandöken fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirdiler
Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye eleştiri! Bunun için rapor mu hazırlanır yahu!
Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye eleştiri! Bunun için rapor mu hazırlanır yahu!