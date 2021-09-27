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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kıyı Emniyetine 9 deniz trafik operatörü alınacak

Kıyı Emniyetine 9 deniz trafik operatörü alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sınavla 9 deniz trafik operatörü alımı yapacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne 9 deniz trafik operatörü alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu web sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecek.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Öte yandan Türkiye İş Kurumu, konuya ilişkin ilanında, gerekli şartları taşıyan adayların ilanın yayımından (bugünden) itibaren 5 gün içinde başvuruların yapılabileceğini bildirdi.

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