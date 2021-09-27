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Can Ataklı 'sağlam bilgidir' deyip muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Can Ataklı 'sağlam bilgidir' deyip muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, gazeteci Can Ataklı'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Ataklı, muhalefetin ortak adayının İlhan Kesici olacağını yazdı.

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Korkusuz yazarı Can Ataklı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olduğunu ileri sürdü.

“Gözlediğim kadarıyla muhalefet ‘birlik ve beraberlik ruhu içinde’ bir çıkış noktası buldu” diyen Ataklı, ileri sürdüğü kulis bilgi için, “Sağlam bilgidir, öncekiler gibi, merak etmeyin” dedi.

Mutabakat sağlandı

“Hızla demokrasiye ve parlamenter rejime dönüşteki ‘kilit cumhurbaşkanı adayı’ İlhan Kesici olacak” diyen Ataklı, “Kesici ile gerekli görüşmeler yapıldı. Kesici muhalefet liderlerine anayasal değişikliklerin yapılması sırasında nasıl bir yönetim uygulayacağını, Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yürüteceğini anlattı, karşılıklı mutabakat sağlandı. Peki, açıklama ne zaman yapılacak? Bilemem, ama ben yaptım işte” ifadelerini kullandı.

İlhan Kesici kimdir?

22.11.1948, Zara-Sivas doğumlu.

İlkokul, Ortaokul, Liseyi Sivas'ta okudu.

Yüksek Öğrenim: Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Yüksek Mühendisliği: Lisans ve Lisansüstü.

İngiltere, Bradford Üniversitesi, "Altyapı Projeleri ve Ekonomik Kalkınma"; Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü "Kamu Yüksek Yöneticiliği".

İş Hayatı:

TCDD-Devlet Demiryolları: Proje Başmühendisi, Daire Başkan Yardımcısı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür.

Belçika, Brüksel: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Müsteşar

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi

Siyasi Hayat:

Dönem, 1995-1999: Bursa Milletvekili (ANAP)
Dışişleri Komisyonu Üyesi, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

Dönem, 2007-2011, İstanbul Milletvekili (CHP)
Dışişleri Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

25/26. Dönem, 2015- , İstanbul Milletvekili (CHP)

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi

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