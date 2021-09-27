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Kaan Demirağ ailesi babası kimdir Hakan Demirağ ile neden küsler?

Kaan Demirağ ailesi babası kimdir Hakan Demirağ ile neden küsler?

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile geçtiğimiz şubat ayında evlenen iş insanı Kaan Demirağ'ın ailesi, babası Hakan Demirağ kimdir merak konusu oldu. Aslışah Alkoçlar ile evlendiği için oğlu Kaan Demirağ ile konuşmayan Hakan Demirağ dede oldu. Hamilelik nedeniyle düğünü erkene alan çiftin oğlu oldu adını Cem koydular.

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Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı 38 yaşındaki Kaan Demirağ ile evlenen Hülya Koçyiğit'in torunu 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar anne oldu çift oğullarına Cem adını verdi. Bu güzel haberin ardından Neslişah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ'ın hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki kimdir Kaan Demirağ, babası Hakan Demirağ ile neden konuşmuyorlar?

Çift, bugün sabah saatlerinde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Güzel haberi Aslışah Alkoçlar sosyal medya hesabından duyurdu. Alkoçlar, "Oğlumuz Can Demirağ 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımızı ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" mesajını paylaştı.

Kaan Demirağ kimdir? Kaan Demirağ 37 yaşındadır. Aslışah Alkoçlar ile olan ilişkisi ile bir süredir gündemdir. HD Group'un sahibi Demirağlar'ın veliahdıdır. Aynı zamanda içerisinde HD Döner, HD İskender, Pidem, Burger House ve Tadım Pizza'nın yer aldığı HD

Ekstrem sporları ile ilgilenen Kaan Demirağ sık sık seyahat etmeyi sevmektedir. Aslışah Alkoçlar  ciddi bir ilişkisi olan Kaan Demirağ daha önce Nur Atan ile evlilik yaşamıştır. Kısa süre içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardı.

Aslışah Alkoçlar kimdir: Aslışah Alkoçlar, 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan 'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Aslışah Alkoçlar’ın babası Ender Alkoçlar'dır. Neslişah adında bir ablası vardır. Babasının Uludağ'da işlettiği bir oteli vardır. Aslışah Alkoçlar 15-16 yaşlarındayken kar kayağı sporunda milli sporcu olmayı başarmıştır. Londra'da ekonomi üzerine eğitim alan Aslışah Alkoçlar 1.73 boyundadır. Alaçatı'da bir butik otel işletmeye başlayan bu işle meslek hayatına ilk adımını atmıştır. 

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