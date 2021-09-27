Taliban'dan yeni yasaklar! Berberlere sakal traşını ve dükkanlarda müziği yasakladı

Afganistan'ın Helmand eyaletinde, berberlerin sakal tıraşı yapmaları ve dükkanlarında müzik çalmaları 'Şeriat kanunlarına göre' yasaklandı.

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Afganistan'ın Helmand eyaletinde, Taliban liderliğindeki 'erdem ve ahlak departmanı' tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, berberlerin sakal tıraşı yapmaları ve dükkanlarında müzik çalmaları yasaklandı.

'Şeriat kanunlarına göre' getirilen düzenlemeyle ilgili olarak dün yayınlanan açıklamada, "Bugünden itibaren berberlerde ve hamamlarda sakal tıraşı ve müzik çalmanın kesinlikle yasak olduğu konusunda acilen bilgilendiriliyorsunuz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Herhangi bir berberin veya hamamın sakal tıraş ettiği veya müzik çaldığı tespit edilirse, şeriat esaslarına göre muamele görecek ve şikayet hakları olmayacak" denildi.