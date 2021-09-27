BIST 1.393
DOLAR 8,85
EURO 10,36
ALTIN 499,08
HABER /  GÜNCEL

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! FETÖ şüphelileri tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! FETÖ şüphelileri tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı.

Abone ol

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri eski doktor R.A., mali müşavir S.G. ve asistan hemşire S.G. ile organizatör A.G.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asistan hemşire S.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken, eski doktor R.A., mali müşavir S.G. ve organizatör A.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Taliban'dan yeni yasaklar! Berberlere sakal traşını ve dükkanlarda müziği yasakladı
Taliban'dan yeni yasaklar! Berberlere sakal traşını ve dükkanlarda müziği yasakladı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Aslışah Alkoçlar kaç yaşında doğum yaptı anne ve babası kimdir?
Aslışah Alkoçlar kaç yaşında doğum yaptı anne ve babası kimdir?
Yapılandırma uzatılacak mı? Yetkililerden yapılandırma kanunu için son gün uyarısı
Yapılandırma uzatılacak mı? Yetkililerden yapılandırma kanunu için son gün uyarısı
Palamut fiyatını duyan tezgaha bile yanaşmıyor! İlgi hamsiye kaydı
Palamut fiyatını duyan tezgaha bile yanaşmıyor! İlgi hamsiye kaydı
Turkovac mı Sinovac mı? Turcovac'ın Faz-3 çalışmalarında bulunan Prof. Murat Akova konuştu
Turkovac mı Sinovac mı? Turcovac'ın Faz-3 çalışmalarında bulunan Prof. Murat Akova konuştu
Kaan Demirağ ailesi babası kimdir Hakan Demirağ ile neden küsler?
Kaan Demirağ ailesi babası kimdir Hakan Demirağ ile neden küsler?
141 milyonluk vurgun! Şebekenin şifreli dili çözüldü: Ben hiç görmezdim
141 milyonluk vurgun! Şebekenin şifreli dili çözüldü: Ben hiç görmezdim
Dolar güne tarihi rekorla başladı! Gram altın yeniden 500 lirayı aştı! Piyasada son durum
Dolar güne tarihi rekorla başladı! Gram altın yeniden 500 lirayı aştı! Piyasada son durum
ABD'de düşen tek motorlu küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'de düşen tek motorlu küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti