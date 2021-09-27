Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar o vergiyi eleştirdi: Bilime zarar veriyor!

Türk bilim insanı Aziz Sancar gençlere seslenerek, Nobel alma amacından daha önce ülkeye ve insanlığa hizmetin önemine vurgu yaptı. Sancar deney malzemeleri için alınan vergiyi eleştirerek bunun bilimi yavaşlattığına dikkat çekti.

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Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar "Gayemiz Nobel almak değil, bu ülkeye ve insanlığa faydalı bir şeyler yapmak olmalı. Milliyetçi bir insanım ve ülke sevgim olmazsa ne yaparsam yapayım bana faydası yok. Başarılı bilim insanlarımızın önünü açmak lazım." dedi

Türk doktor, akademisyen ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Sabah gazetesine konuştu. Konuşmasında ülke sevgisinin her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Sancar, "Gaye Nobel almak değil, bu ülkeye ve insanlığa faydalı bir şey yapmak." dedi. Türkiye'deki bilim çalışmalarına vurgu yaparak, "Batı Avrupa ve Amerika düzeyinde değiliz fakat birçok alanda bütün Balkan ülkelerinden, Rusya'dan ve öteki Asya devletlerinden ileriyiz. Türkiye'nin bilim konusunda Batı'dan geride olduğu görüşüne katılmıyorum." diyen Sancar, uzun yıllar Rusya'nın etkisinde kalan Türk devletleri ile Türkiye'nin ortak çalışması gerektiğini söyledi.

Deney malzemesinden vergi bilime zarar veriyor Türkiye'nin Avusturya'nın doğusundan Çin'e kadar olan sahada bilim alanında en ileri ülke olduğunu söyleyen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, "Batı Avrupa ve Amerika düzeyinde değiliz fakat birçok alanda bütün Balkan ülkelerinden, Rusya'dan ve öteki Asya devletlerinden ileriyiz. Yani ben Türkiye'nin bilim konusunda Batı'dan geride olduğu görüşüne katılmıyorum. Türkiye'deki öğrencilerimle konuştuğumda en büyük sorunlarının deneyler için kullanılan malzemelerin temin edilmesinde yaşanan zorluklar. Deneyler için bazı maddeleri ithal etmek lazım, bunu Amerika ve İngiltere de dâhil her ülke yapıyor. Ama bizdeki sorun bunların ithal edilme süresinin çok uzun olması ve üstüne vergi alınması. Bu durum da bilime zarar veriyor. İnşallah gerekli makamlar bu konuya da bir çözüm bulur. Çünkü bir malzeme istediğinizde bu malzemenin gelmesi uzun sürerse, Amerikalı, İngiliz veya Alman işi bitirmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Önemli olan insanlığa faydalı işler yapmak

Önemli olanın Nobel almak değil ülkeye ve insanlığa faydalı işler yapmak olduğunu belirten Sancar, şöyle devam etti: "Belki şimdi 'Adam Nobel almış, gelmiş Nobel önemli değil diyor' diye düşünenler olabilir ama ben Nobel almadan önce de bunu çok defa söylemişimdir. Benim adım, yaptığım buluşlar bundan 100 sene sonra veya Uluğ Bey'in yaptığı keşifler gibi 600 sene sonra bile bilim kitaplarında olacak. Türk çocukları bunu görecek ve 'Bunu bir Türk yaptı biz de yaparız' diyecek, benim için önemli olan bu.

Benden daha çetrefilli, daha zor deneyler yapmış, önemli katkılar sunmuş birçok bilim insanı var ama Nobel almadılar. Onun için çocuklarınıza 'Oğlum, kızım çalış Nobel al' demeyin, odak noktalarını değiştirmeyin. Gaye Nobel almak değil, gaye bu ülkeye ve insanlığa faydalı bir şey yapmak. Ben milliyetçi bir insanım ve ülke sevgim olmazsa ne yaparsam yapayım bana faydası yok. Burada ziyaretime gelen öğrencilerimden biriyle konuştuk.

Nobel alacak öğrenciler yetiştiririm

Bana 'Hocam ben Amerika'da kalabilirim, önemli çalışmalar yapabilirim ve belki sizin gibi Nobel de alabilirim. Ama ben Türkiye'ye gitmek istiyorum. Orada Nobel almayacağımı biliyorum fakat belki Nobel alacak öğrenciler yetiştiririm' dedi. Ben de gençlere yurtdışına gidin eğitim alın ve mutlaka geri dönün diyorum."