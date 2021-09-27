Kabine toplantısı bugün kaçta kabine kararları okullar kapanır mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün kabine toplantısı yeniden, son durumları görüşmek için bir araya gelecek. Koronavirüs vakalarının 30 bine dayanmasının ardından kabine toplantısı kararları da merak edildi. Kabine toplantısı

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Kabine toplantısı bugün saat kaçta yapılacak sorusu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplantısı bugün saat 16.00'da başlayacak. Vaka sayısının 30 bine dayanmasının ardından okullar yüz yüze eğitime ara mı verecek, üniversiteler onliler eğitime devam mı edecek, AVM'lere aşısız olanlar girecek mi soruları da merak edilenler arasında. Erdoğan'ın kabine toplantısı kararlarını saat 19.30 civarında duyurması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü, "Yeni önlem olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" sözleriyle yanıt vermişti.

Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yapılan son toplantı saat 16:20'de başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek.

Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek. Lokanta, kafe, restoran gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişte test zorunluluğu gibi formüllerin ele alınabileceği belirtiliyor.

Bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.