BIST 1.393
DOLAR 8,85
EURO 10,36
ALTIN 499,08
HABER /  GÜNCEL

Kabine toplantısı bugün kaçta kabine kararları okullar kapanır mı?

Kabine toplantısı bugün kaçta kabine kararları okullar kapanır mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün kabine toplantısı yeniden, son durumları görüşmek için bir araya gelecek. Koronavirüs vakalarının 30 bine dayanmasının ardından kabine toplantısı kararları da merak edildi. Kabine toplantısı

Abone ol

Kabine toplantısı bugün saat kaçta yapılacak sorusu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplantısı bugün saat 16.00'da başlayacak. Vaka sayısının 30 bine dayanmasının ardından okullar yüz yüze eğitime ara mı verecek, üniversiteler onliler eğitime devam mı edecek, AVM'lere aşısız olanlar girecek mi soruları da merak edilenler arasında. Erdoğan'ın kabine toplantısı kararlarını saat 19.30 civarında duyurması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü, "Yeni önlem olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" sözleriyle yanıt vermişti.

Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yapılan son toplantı saat 16:20'de başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek.

Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek. Lokanta, kafe, restoran gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişte test zorunluluğu gibi formüllerin ele alınabileceği belirtiliyor.

Bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yol verme meselesi kanlı bitti: 1 ölü 4 yaralı
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yol verme meselesi kanlı bitti: 1 ölü 4 yaralı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Altında da sahtecilik artıyor! Gramajları düşürülmüş çeyrek ve tam altınlar ele geçirildi
Altında da sahtecilik artıyor! Gramajları düşürülmüş çeyrek ve tam altınlar ele geçirildi
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! FETÖ şüphelileri tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! FETÖ şüphelileri tutuklandı
Taliban'dan yeni yasaklar! Berberlere sakal traşını ve dükkanlarda müziği yasakladı
Taliban'dan yeni yasaklar! Berberlere sakal traşını ve dükkanlarda müziği yasakladı
Başından mermi çıktı! Trabzon'da 43 yıl sonra karar çıktı: Ölsem de gözüm açık gitmez
Başından mermi çıktı! Trabzon'da 43 yıl sonra karar çıktı: Ölsem de gözüm açık gitmez
Yapılandırma uzatılacak mı? Yetkililerden yapılandırma kanunu için son gün uyarısı
Yapılandırma uzatılacak mı? Yetkililerden yapılandırma kanunu için son gün uyarısı
Palamut fiyatını duyan tezgaha bile yanaşmıyor! İlgi hamsiye kaydı
Palamut fiyatını duyan tezgaha bile yanaşmıyor! İlgi hamsiye kaydı
Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu
Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu
Turkovac mı Sinovac mı? Turcovac'ın Faz-3 çalışmalarında bulunan Prof. Murat Akova konuştu
Turkovac mı Sinovac mı? Turcovac'ın Faz-3 çalışmalarında bulunan Prof. Murat Akova konuştu