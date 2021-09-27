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Girit'te 6,5 büyüklüğünde depremde kilise çöktü! Ölü ve yaralılar var

Girit'te 6,5 büyüklüğünde depremde kilise çöktü! Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın Girit Adası'nda meydana gelen depremin bıraktığı hasarlar ortaya çıkıyor. Depremde bazı binalarda mahsur kalanlar söylenirken bir kilisenin çökmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

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Yunanistan'ın Girit Adası'nda meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Reuters'ın Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) dayandırarak verdiği Son Dakika bilgisine göre, Yunanistan'ın Giritadasında 6.5 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. EMSC daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5'ten 6'ya düşürdü. AFAD ise depremin şiddetini 5.7 olarak duyurdu

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Tsunami beklenmiyor

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı. Yetkililer şuan tsunaminin beklenmediğini duyurdu.

Mahsur kalanlar var

Yunan basınında yer alan haberlere göre, itfaiye birimlerine iki kişinin deprem nedeniyle çöken binaların altında mahsur kaldığına dair çağrı geldi. Kandiye Arkalohori'de bir kısmı hasar gören kilisenin yıkıntıları altında bir kişinin mahsur kaldığı ve bölgedeki bazı elektrik direklerinin devrildiği vurgulandı.

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